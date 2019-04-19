На официальные дебаты кандидатов в президенты на Общественном телевидении прибыл только действующий Глава государства Петр Порошенко.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, как и ожидалось, не явился.

Модерирует дебаты телеведущая программы «Обратный отсчет» на Общественном и ведущая телеканала «Еспресо» Мирослава Барчук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.

Напомним, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В ходе дебатов на «Олимпийском» Порошенко призвал Зеленского приехать на официальные дебаты на Общественном.