также в разделеВыборы
Официальные дебаты на Общественном завершились 77
Аноним сообщил, что в студии Общественного может произойти теракт 205
МВД: Дебаты на «Олимпийском» прошли без нарушений общественного порядка 29
Зеленский назвал боевиков ОРДЛО «повстанцами» 177
НБУ: Выборы создают риски для гривни, но ее курс растет 19
В ЦИК рассказали, как и кому можно проголосовать после 20:00 25
Зеленский заявил, что Коломойского посадят, если тот нарушит закон 31
Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на Общественном 34
Дебаты на «Олимпийском» завершились 169
Порошенко и Зеленский стали на колени 135
Зеленский заявил, что никогда не разговаривал с Путиным 21
Порошенко – Зеленскому: Вы – мешок, в котором черти и коты 59
МВД: На дебаты на «Олимпийский» пришли 22 тысячи человек 16
Зеленский заявил, что голосовал за Порошенко, но «ошибся» 16
На «Олимпийском» начались дебаты (онлайн-трансляция) 2164
Мэру Василькова сообщили о подозрении в растрате средств на подкуп избирателей 19
Людей везут со всей страны: из-за дебатов на въездах в Киев образовались пробки 33
Американское посольство выпустило предупреждение о дебатах и выборах 120

На официальные дебаты кандидатов в президенты  на Общественном телевидении прибыл только действующий Глава государства Петр Порошенко.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, как и ожидалось, не явился.

Модерирует дебаты телеведущая программы «Обратный отсчет» на Общественном и ведущая телеканала «Еспресо» Мирослава Барчук. 

Напомним, Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.

Напомним, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В ходе дебатов на «Олимпийском» Порошенко призвал Зеленского приехать на официальные дебаты на Общественном.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3199 грн.
134
Теги