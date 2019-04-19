Боевые летчики Воздушных сил ВСУ возмущены решением судьи Мелитопольского районного суда Юлии Горбачевой, которая отказалась признать, что 49 десантников и летчиков в сбитом Ил-76 над Луганском погибли из-за российской агрессии.

Соответствующее заявление распространило Командование Воздушных сил ВСУ.

«Мы, боевые летчики авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины глубоко возмущены позорным решением судьи Мелитопольского горрайонного суда Юлии Горбачевой по иску вдовы погибшего офицера», - говорится в нем.

Согласно решению суда от 16 апреля 2019 года, судья отказалась признать, что гибель в июне 2014 года командира транспортного самолета Ил-76 МД 25-й бригады транспортной авиации Александра Белого и полсотни украинских защитников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.

«Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил? Такое впечатление, что не украинский суд, за не украинские деньги, пытается ускорить забвение о войне и об агрессии оккупанта. За каждым из подобных решений кроются слезы и отчаяние родителей, вдов и детей, потерявших своих родных, ставших на защиту украинской земли», - подчеркнули в командовании.

Там напомнили судье, что при аналогичных условиях, от российских ракет, погибли еще 15 военных летчиков Воздушных сил, среди которых Герои Украины Константин Могилко и Дмитрий Майборода, а еще летчики армейской авиации Сухопутных войск и триста пассажиров рейса МН-17.

«Мы, боевые военные летчики Воздушных сил, призываем судебные инстанции разного уровня не разделять страну, принимать взвешенные и государственные решения, помнить о людях, которые отдали жизнь за счастливое будущее Украины и продолжают бороться за ее независимость и территориальную целостность», - отмечается в заявлении.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

В июле 2016 года экс-главарю «ЛНР» Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву было заочно сообщено о подозрении в совершении данного преступления и, поскольку они находятся за пределами подконтрольной Украине территории, в отношении их проведено специальное досудебное расследование.

27 марта 2018 года генерал-майор Виктор Назаров приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о крушении Ил-76 в небе над Луганском.

Судья Мелитопольского горрайсуда отказалась признать гибель Александра Белого – командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в июле 2014 года – результатом агрессии Российской Федерации.

Судья Мелитопольского горрайсуда Юлия Горбачева не смогла прокомментировать свое решение, сославшись на отсутствие времени в связи с судебным заседанием.

В свою очередь и. о. главы Мелитопольского горрайсуда Тамара Мищенко сообщила, что судья не успела оформить мотивировочную часть судебного решения в связи с большой рабочей нагрузкой, пообещав, что решение будет опубликовано полностью в понедельник, 22 апреля.