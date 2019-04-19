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Переговоры Трехсторонней контактной группы относительно пасхального перемирия не дали результатов, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«6 часов продолжалась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры завершились безрезультатно. РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины на Донбассе», - написала она в Facebook.

Геращенко отметила, что на скайп-конференции так и не появился представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, российскую сторону представлял дипломат Кульмугамедов.

«РФ категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины, в очередной раз повторив кремлевские тезисы о «гражданской войне, внутреннем конфликте» и необходимости «прямого диалога» с ОРДЛО. РФ не меняет своей тактики и избирательные гонки в Украине и их возможные последствия не делают ее покладистой», - заявила первый вице-спикер.

Пасхальное перемирие должно было вступить в силу 19 апреля в полдень.  

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины пришла к соглашению о необходимости объявления «пасхального перемирия».
ForUm

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