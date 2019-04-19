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Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Период отчета – с 7 по 13 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба НАПК.

В анализе отмечается, что в течение отчетного периода избирательный фонд кандидата Порошенко был сформирован за счет собственных средств (99,9 млн грн). В течение отчетного периода возврат добровольных взносов лицам не проводился. Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн ​​грн, средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные Законом.

В анализе отчета кандидата Зеленского отмечается, что в течение отчетного периода его избирательный фонд сформирован исключительно за счет средств политической партии (44,597440 грн). В течение отчетного периода возврата добровольных взносов лицам не проводилось. Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано 50431 186,94 грн (были использованы средства, поступившие с накопительного счета на текущий, остатки средств на текущем счете по состоянию на начало отчетного периода и сумма возврата средств исполнителем по заключенному в предыдущем отчетном периоде договоре). Средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные Законом.

Финансовые отчеты проверялись на соответствие порядка предоставления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соответствие ограничений в осуществление взносов, в частности относительно наличия налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос.

По результатам анализа промежуточных финансовых отчетов нарушений соответствия поданных финансовых отчетов информации, полученной от банков, не установлено.
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