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Мэру Василькова Киевской области Владимиру Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает департамент коммуникации МВД.

По его словам, полиция начала уголовное производство по факту предоставления избирателям неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с реализацией избирательного права в интересах одного из кандидатов в президенты Украины, ч. 4 ст. 160 УК Украины («Подкуп избирателя, участника референдума»). В ходе расследования этого уголовного производства были также установлены факты растраты государственных средств и присвоение документов.

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве.

«В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат», - отметил Цуцкиридзе.

19 апреля по данному факту ГПУ сообщено о подозрении Васильковскому городскому голове по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (Организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия с целью всестороннего установления обстоятельств и всех причастных.
ForUm

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