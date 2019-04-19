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В полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии Общественного телевидения может произойти теракт.

Об этом в эфире сообщила ведущая Мирослава Барчук, передает «Украинская правда».

«Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт», – сказала она.

Барчук отметила, что на линию 102 звонком сообщили о возможном покушении на Президента.

Присутствующим в зале предложили ее покинуть в случае опасений.

Как сообщили УП в полиции, на линию 102 никаких сообщений относительно Общественного не поступало.

В то же время, в Службе безопасности УП сказали, что зафиксировали сообщения от анонима, аналогичное с заявлениями о минировании «Олимпийского», которые, по предварительной информации, поступили с территории России.

Напомнм, на официальные дебаты кандидатов на Общественном телевидении прибыл только действующий Глава государства.

 
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