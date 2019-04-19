В Одессе во время акции против застройки «Летнего театра» облили нечистотами группу нардепов, среди которых был Мустафа Найем. Об этом сообщил советник начальника облполиции Руслан Форостяк.

«По факту хулиганских действий в «Летнем», где облили нечистотам группу народных депутатов, среди которых был Мустафа Найем, в Приморский отдел полиции в Одессе доставлены два человека, которые обоснованно обвиняются в этих действиях», - написал он в Facebook.

По данным пресс-службы облполиции, во время акции в Городском саду на голову нардепа и сопровождавших его лиц было вылито ведро с жидкостью.

Предварительно действия задержанных квалифицируются по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также решается вопрос о привлечении еще двух лиц к административной ответственности по ст. 173 КУоАП за нецензурную брань в общественном месте. Проверка продолжается.