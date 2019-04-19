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Член Национальной академии педагогических наук Украины Виктор Огневьюк призвал Центральную избирательную комиссию обнародовать документ, подтверждающий владение кандидатом в президенты Владимира Зеленского украинским языком.

В соответствии со статьей 103 Конституции Украины Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший тридцати пяти лет, имеющий право голоса, проживающий в Украине в течение десяти последних перед днем ​​выборов лет и владеющий государственным языком.

«Сомневаюсь, что кандидат в президенты Украины Владимир Александрович Зеленский владеет украинским языком. Чтобы избежать прямого нарушения Конституции при его избрании требую от Центральной избирательной комиссии обнародовать документ, подтверждающий владение украинским языком этим кандидатом», - написал он в Facebook.
ForUm

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