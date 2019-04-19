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В ходе дебатов на НСК «Олимпийский» кандидат в президентв Владимир Зеленский назвал боевиков российской гибридной армии на Донбассе «повстанцами», сообщает LIGA.net.

«Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в Москве? Правда ли, что конфеты Roshen есть у повстанцев ДНР и ЛНР?» - сказал Зеленский, задавая вопросы конкуренту - Президенту Петру Порошенко.

Порошенко после дебатов вспомнил об этой фразе. Он считает, что для кандидата в президенты Украины называть боевиков повстанцами за два дня до выборов - признак полнейшей некомпетентности.

Напомним, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
ForUm

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