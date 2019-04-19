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Национальная полиция Украина практически завершила подготовку к сегодняшним дебатам кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский». Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало

По его словам, взрывотехники вместе с кинологами проверили территорию.

Тракало напомнил, что всего публичную безопасность будут обеспечивать более 10 тысяч правоохранителей

«Сейчас происходит расстановка сил и средств, в соответствии с заранее согласованным форматом проведения дебатов», – отметил он.

«Гражданам напоминаем: запрещено приходить на стадион в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, а также приносить с собой оружие, огнеопасные средства, алкоголь или любые другие вещи, которые могут подвергать опасности окружающих», – подытожил Тракало.

Напомним, Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00. 

Запуск зрителей на НСК «Олимпийский» начнется в 16:00. 

Центральная избирательная комиссия согласилась перенести теледебаты на Общественном с 20:00 на 21:00. Зеленский на них не придет.
ForUm

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