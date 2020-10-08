Вторые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом запланированы на 15 октября, состоятся они виртуально — впервые в истории страны.

Об этом говорится в пресс-релизе Комиссии по президентским дебатам, передает hromadske.

В своем сообщении Комиссия подчеркнула необходимость «защищать здоровье и безопасность всех участников». Именно поэтому кандидаты будут участвовать в дебатах «с отдельных отдаленных мест».

Отмечают, что останутся неизменными место проведения дебатов в Майами, штат Флорида, и модератор Стив Скалли из телеканала C-SPAN.

Напомним, в ночь 2 октября Дональд Трамп заявил, что вместе с первой леди получил положительные тесты на COVID-19 после того, как коронавирус обнаружили у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс. Через 15 часов глава Белого дома был доставлен вертолетом в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

На брифингах в субботу и воскресенье врачи сообщили, что у Трампа, кроме кашля, температуры и усталости, несколько раз резко падал уровень кислорода в крови, однако его состояние было стабилизировано.

Известно, что американский лидер получал коктейль из поликлональных антител производства Regeneron, а также дексаметазон, мощный стероид, который применяют при лечении тяжелых форм заболевания.

5 октября Трамп заявил, что выписывается из госпиталя, и подчеркнул для своих сторонников, что COVID-19 - не такая уж и страшная болезнь.