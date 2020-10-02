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Кандидат от демократов Джо Байден существенно оторвался в рейтингах от своего оппонента по выборам — действующего президента Дональда Трампа — после первых дебатов, которые американцы назвали едва ли не худшей дискуссией за все времена.

Об этом свидетельствуют свежие социологические данные CNBC-Change, которые обнародовало американское издание The Hill, передает Укринформ.

Опрос показывает, что Байден набрал 54% голосов против 41% у Трампа. При этом 53% вероятных избирателей заявили, что кандидат от демократов получил преимущество над его оппонентом. И лишь 29% отметили, что нынешний хозяин Белого дома имел лучший вид во время дебатов.

Напомним: первые президентские дебаты в США состоялись в этот вторник в Кливленде (штат Огайо). В самом начале они превратились в хаос, поскольку президент Трамп начал прерывать и оппонента, и модератора, который пытался вернуть дискуссию в цивилизованный диалог.

К проведению встречи кандидатов, разрыв между Трампом и Байденом был намного меньше - до 2%, согласно результатам Harvard CAPS/Harris.
ForUm

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