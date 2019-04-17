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Государственная компания НАК «Нафтогаз Украины», согласно постановлениюКМУ №293, обязана с мая снизить цены на газ для населения. Если промышленность покупает голубое топливо дешевле, население не может платить больше.

Об этом говорится в письме Министерства энергетики и угольной промышленности Украины «Нафтогазу».

По мнению юристов Минэнергоугля, для того чтобы продавать газ населению дешевле, так называемое ПСО отменять не обязательно. Ведь статья 11 Закона Украины «О рынке природного газа» не ограничивает полномочий правительства по количеству актов, которые должны быть приняты в отношении возложения специальных обязанностей на субъектов рынка.

Минэнергоугля обратило внимание НАК «Нафтогаз Украины» на то, что согласно статье 17 Конституции Украины, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет Министров Украины, являются обязательными к исполнению.

Напомним, Кабинет Министров Украины 3 апреля 2019 принял постановление № 293, которое позволяет Нафтогазу снизить цены на газ для населения.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, Нафтогаз обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при предоплате.

Если цена для промышленности растет, Нафтогаз должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ № 867.

9 апреля компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству с просьбой отменить утвержденное им положение о возложении специальных обязанностей, которые требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него.

В компании утверждают, что пока «Нафтогаз» обязан соблюдать режим установленных спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ должна повыситься на 15% до уровня 7184,8 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку и распределение).

Ранее в «Нафтогазе» заявляли, что не смогут снизить цену на газдля населения из-за действия режима спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ для населения должна составить около 9,7 - 9,8 тыс. грн за тыс. кубометров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку председателя правления НАК Андрея Коболева в случае неснижения цены на газ для населения с 1 мая.

 
ForUm

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