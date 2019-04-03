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Кабинет Министров Украины предоставил возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения с апреля 2019 года. Соответствующее решение было принято членами правительства 3 апреля 2019, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Сегодня мы одобрили решение, которое дает право «Нафтогазу» с 1 апреля устанавливать цены меньше, чем 8,55 грн за куб. м, но ни в коем случае не выше», - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины.

По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года. Это и дало основания правительству снизить цену на газ для населения.

Напомним, глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев предложил Кабинету Министров рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года, что позволит не поднимать цену на газ.
ForUm

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