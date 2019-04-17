9 апреля 2019 НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Кабинет Министров с просьбой отменить утвержденное им Положение о возложении специальных обязательств (ПСО), которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сейчас для Нафтогаза обязательно исполнение требований постановления КМУ №867 от 19.10.2018, которое утверждает Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Настоящее Положение, в частности, определяет, что цена Нафтогаза на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение).

При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за тыс. куб. м с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета Министров.

«Постановление №293, принятое правительством 3 апреля, не освобождает Нафтогаз от обязательства выполнять действующее постановление №867, учитывая нормы прямого действия статей 8 и 19 Конституции Украины. Оно также не налагает на Нафтогаз новые специальные обязанности и не отменяет действующее Положение о ПСО», - пояснили в НАК.

«Нафтогаз неоднократно обращался к правительству с просьбой отменить постановление №867 или привести установленную им цену до уровня рыночной. Без такого решения Кабинета Министров Нафтогаз не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который она поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие Положения о ПСО. Нарушение этого Положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение Лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения», - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 3 апреля Кабинет Министров Украины предоставил возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения с апреля 2019 года.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины.

В НАК заявили, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не сможет выполнить последнее постановление Кабинета Министров о снижении цены на газ для населения.