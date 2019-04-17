Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что инициирует отставку председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева в случае неснижения цены на газ для населения с 1 мая. Соответствующее заявление он сделал на заседании правительства в среду, 17 апреля, передает 112 Украина.

«Или НАК «Нафтогаз Украины» устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб м с 1 мая и сообщает об этом до 24 апреля... В случае если этого не случится, я инициирую отставку руководителя «Нафтогаза» и буду просить правительство поддержать мою позицию», – сказал Гройсман.

Напомним, 9 апреля компания «Нафтогаз Украины» обратилась к правительству с просьбой отменить утвержденное им положение о возложении специальных обязанностей, которые требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести соответствующие изменения в него.

В компании утверждают, что пока «Нафтогаз» обязан соблюдать режим установленных спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ должна повыситься на 15% до уровня 7184,8 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку и распределение).

Ранее в «Нафтогазе» заявляли, что не смогут снизить цену на газ для населения из-за действия режима спецобязательств, согласно которому с 1 мая цена на газ для населения должна составить около 9,7 - 9,8 тыс. грн за тыс. кубометров.