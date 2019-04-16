Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не сможет выполнить последнее постановление Кабинета Министров о снижении цены на газ для населения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов.

Отметим, речь идет о снижении цены на газ для населения согласно постановлению №293, которое в то же время не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на НАК постановлением №867. Данный режим также предусматривает, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров, хотя правительство в начале месяца распорядилось снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.

«Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже», - подчеркнул Фаворов.

Напомним, 3 апреля Кабинет Министров Украины предоставил возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения с апреля 2019 года.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины.