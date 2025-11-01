Пам'ятку козацької доби біля Дніпра збираються забрати в представників Моспатріархату

Суд зобов’язав закріпити за державою право власності на Свято-Троїцький собор із дзвіницею в місті Самар на Дніпропетровщині.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як пояснили в прокуратурі, юридично і собор, і дзвіниця давно мали статус пам’яток національного значення, однак лише формально належали державі, оскільки не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Самарівська окружна прокуратура звернулася до суду, який зобов’язав зареєструвати пам’ятку як державну власність.

Дев’ятикупольний храм заввишки понад 65 метрів збудували у 1772–1778 роках за проєктом Якима Погрібняка. Особливістю споруди те, що її звели з брусів без жодного залізного цвяха. У 1887–1888 роках храм переклали, зберігши оригінальний вигляд. Тоді ж добудували дзвіницю.

У радянський час храм закрили й використовували як склад. Цей епізод описаний у романі Олеся Гончара «Собор».

У 2012 році розпочалася масштабна реставрація, яка тривала до 2021 року.

Троїцький собор у місті Самар вважається однією з найвищих дерев’яних церков України та важливою пам’яткою козацької доби. Зараз богослужіння в соборі звершує Українська православна церква московського патріархату.