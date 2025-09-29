﻿
Надзвичайні події

Окупанти обстріляли в Херсоні собор, приналежний до Московського патріархату

Російські війська обстріляли Успенський собор УПЦ МП у Херсоні. 

Про це повідомила Херсонська єпархія УПЦ.

Так, 29 вересня 2025 року, орієнтовно о 9:30, під час російського обстрілу Херсона, один зі снарядів влучив у дах центрального вівтаря Успенського собору. 

«На час обстрілу в Миколаївському приділі звершувалась Божественна літургія. Постраждалих немає», — зазначили там.

Як розповів очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів також влучив у дах багатоповерхівки. Вибухова хвиля вибила вікна в декількох будинках поруч. У місті загинув чоловік. 

 Автор: Богдан Моримух

УПЦ МПсоборХерсонокупантирашистивоєнний злочинМоспатріархат
