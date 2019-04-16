Хозяйственный суд города Киева 7 мая продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца Приватбанка Игоря Коломойского к Министерству финансов о национализации банка, сообщает РБК-Украина.

В процессе объявлен перерыв и следующее заседание состоится 7 мая в 11:00.

Согласно материалам дела, Коломойский и подконтрольная ему компания TRIANTAL INVESTMENTS LTD просят признать недействительным договор купли-продажи акций Приватбанка, который заключен между государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

Напомним, Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка.

Ранее Коломойский заявил, что согласен отказаться от любых претензий на Приватбанк, если ему вернут 2 млрд долларов капитала банка.

Президент Украины Петр Порошенко заявыил, что попытка приватизации национализированного ранее Приватбанка может привести к новому экономическому кризису и дефолту.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации Приватбанку нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.