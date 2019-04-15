Попытка приватизации национализированного ранее «Приватбанка» может привести к новому экономическому кризису и дефолту. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга, передает 112 Украина.

«Задний ход (в национализации «Приватбанка», - ред.) вызовет глубокий кризис в отношениях с МВФ с соответствующими рисками для макроэкономической стабильности, для курса, и может повлечь за собой новый кризис. И только от нашего с вами единства и ответственности зависит будущее нашего государства. Мы не можем допустить, чтобы вернулась угроза дефолта, хотя эта идея, исходя из интервью, очень нравится бывшему владельцу «Привата». Он говорит, что без дефолта у нас невозможно развитие. Но я подчеркиваю, она не нравится мне и не нравилась все 5 лет», - заявил Порошенко.

Также Президент отметил, что идея дефолта не нравится и миллионам украинцев.

«Ясно, что МВФ максимально жестко отреагирует на любые попытки подорвать независимость НБУ. Уже некоторые пытаются у нас порулить НБУ, заставить уйти с должности председателя и заменить состав правления», - добавил президент.

Ранее Игорь Коломойский заявил, что согласен отказаться от любых претензий на «Приватбанк», если ему вернут 2 млрд долларов капитала банка.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров «Приватбанка», крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен.

Как заявили в НБУ, до национализации «Приватбанку» нанесли ущерб минимум на 5,5 млрд долларов.