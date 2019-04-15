Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует ослабление украинской гривни по отношению к доллару США к концу 2019 года до 28,6 гривни/доллар.



Как сообщается в пресс-релизе агентства, к концу 2020 года национальная валюта Украины подешевеет до 29,5 гривни/доллар, к 2021 – до 30 гривни/доллар, к 2022 – до 30,5 гривни/доллар, передает УНИАН.

По прогнозам S&P, реальный ВВП Украины в текущем году вырастет на 2,5%, в 2020 году – на 2,8%, а в 2021 и 2022 годах рост составит по 3%. Показатель инфляции, по прогнозам агентства, составит 8,1% в 2019 году, 7,5% - в 2020, 7% - в 2021, 6% - в 2022.

В S&P отметили, что показатель ВВП в Украине на душу населения является третьим снизу среди стран Европы и СНГ, после Таджикистана и Узбекистана.

По мнению агентства, низкий уровень дохода объясняет высокую миграцию из страны. Отмечается, что число украинцев, работающих в Польше, в 2018 году выросло более чем на 40% - до 1,7 миллиона человек.

По оценкам S&P, для ускорения роста Украине потребуется больше инвестиций, которые в прошлом году составили всего 19% ВВП при докризисном показателе в 30% в 2007 году. Еще одним фактором, сдерживающим экономический рост, в агентстве назвали слабое кредитование банковского сектора. Так, по данным S&P, с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65%.

Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$.

В то же время Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году - 30,6 грн за доллар.

Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты нашей страны в 2019 году до 28,68 грн/долл. с 27,19 грн/долл. в 2018 году.