Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году - 30,6 грн за доллар.

Об этом говорится в отчете Fitch, сообщает Укринформ.

«Курс гривни к доллару составит 28,86 грн за доллар в 2019 году и 30,6 грн за доллар в 2020 году», - говорится в сообщении.

Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$.