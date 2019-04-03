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Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$.

Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на отчет компании.

К концу 2020 курс достигнет на 32,5 гривен за доллар.

В 2020 году аналитики Morgan Stanley ожидают, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%. 

Аналитики американского инвестбанка предвидят снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020. 

«Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств», - так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.

Напомним, глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что в ближайшие несколько месяцев курс гривни будет стабильным.
ForUm

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