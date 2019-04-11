Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты нашей страны в 2019 году до 28,68 грн/долл. с 27,19 грн/долл. в 2018 году.

Об этом свидетельствуют прогнозные показатели МВФ относительно номинального ВВП Украины в гривневом и долларовом эквиваленте в отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики, сообщает УНИАН.

Согласно документу, в 2020 году гривня девальвирует до 29,96 грн/долл., в 2021 – до 30,55 грн/долл., в 2022 – 31,01 грн/долл., в 2023 – 31,47 грн/долл., 2024 – 31,94 грн/долл.

Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$.

В то же время Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году - 30,6 грн за доллар.