также в разделеЭкономика
В Украине насчитали более 2 тысяч миллионеров 12
Комитет Рады одобрил законопроект о налоге на выведенный капитал 53
Украина расширила перечень запрещенных товаров из РФ 306
В Украине разрешили использовать вместо кассового аппарата смартфоны и планшеты 40
Минфин одолжил на внутреннем рынке 8 миллиардов 47
В Украине продолжает замедляться инфляция 34
За два месяца ВВП Украины вырос на 1,2% 35
НКРЭКУ оштрафовала Ривнегаз 25
Гройсман дал две недели на проверку застройки городов и райцентров 33
В ЕС намерены возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ сразу после выборов 50
На Полтавщине открыли первый участок бетонной дороги 32
Коломойский через суд требует вернуть ему акции Приватбанка 49
Заробитчане перечислили в Украину рекордные $14 миллиардов 35
АМКУ оштрафовал Сумыгаз 28
За 3 года ВВП Украины вырос на 8,4% 17
Кабмин выделяет на фермерство почти 6 миллиардов 63
Fitch прогнозирует существенное падение курса гривни 51
Коломойский: Мне не нужен «Приват», но верните $2 миллиарда 62

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует девальвацию национальной валюты нашей страны в 2019 году до 28,68 грн/долл. с 27,19 грн/долл. в 2018 году.

Об этом свидетельствуют прогнозные показатели МВФ относительно номинального ВВП Украины в гривневом и долларовом эквиваленте в отчете Фонда о перспективах развития мировой экономики, сообщает УНИАН.

Согласно документу, в 2020 году гривня девальвирует до 29,96 грн/долл., в 2021 – до 30,55 грн/долл., в 2022 – 31,01 грн/долл., в 2023 – 31,47 грн/долл., 2024 – 31,94 грн/долл.

Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$.

В то же время Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс в 2019 году составит 28,86 грн за доллар, а в 2020 году - 30,6 грн за доллар.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги