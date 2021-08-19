Шесть лет политики инфляционного таргетирования Национальным банком доказали, что этот механизм является гораздо более эффективным, чем фиксированный валютный курс. Об этом по итогам круглого стола заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает УНИАН.

«18 августа 2015 года Национальный банк ввел монетарный режим инфляционного таргетирования, главные принципы которого - ценовая стабильность, независимость и прозрачность в проведении монетарной политики», - отметил он.

По словам Шевченко, ориентир НБУ на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс доказал свою эффективность. Кредиты подешевели, кредитование растет. На 1 января 2021 года международные резервы достигли восьмилетнего максимума - более 29 млрд долларов.

Кроме того, гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам и снизило ее долларизацию. Например, доля долларовых депозитов упала с 47% до 35%. «Есть существенный прогресс в валютной либерализации - все это является фундаментом для устойчивого экономического развития», - добавил Шевченко.

По его мнению, Нацбанк Украины не может позволить себе не обращать внимание на инфляцию, как делают центробанки развитых стран. Поэтому недавнее решение НБУ повысить учетную ставку также является частью программы контроля инфляционных процессов.

«Реализуя монетарную политику, мы решаем не только как реагировать на текущие вызовы, а и на долгосрочные тенденции. Мы четко осознаем, что мировая экономика меняется, появляются новые вызовы, в том числе инновационные и экологические», - отметил Шевченко.

В частности, НБУ активно работает над инновационными законопроектами, такими как «О платежных услугах», «О виртуальных активах» и других.

«Вместе с другими мировыми центробанками мы обсуждаем место зеленых финансов в мандатах центральных банков. Мы уже начали работу над развитием будущего ландшафта системы зеленых финансов в Украине», - рассказал глава Нацбанка.

Также НБУ совместно с международными партнерами разрабатывает Стратегию развития устойчивого финансирования и Концепцию регуляторных стимулов, которую завершат в августе.