Рашисти вбили харків'янку в кримському СІЗО

У російському ув'язненні загинула 44-річна Олександра Казаровицька (Колесникова), співзасновниця харківської мовної школи «Професіонал». Жінка приїхала до окупованого Севастополя, щоб допомогти батькам із продажем квартири та переїздом до Туреччини. Натомість її затримали російські силовики, кинули до ізолятора й утримували в одиночній камері. Згодом рідним повідомили про її самогубство.

Про загибель Казаровицької повідомили її колеги на сторінці мовної школи у Facebook. Вони прямо звинуватили Росію в її смерті, інформує Радіо Свобода.

За словами колег, улітку 2026 року Олександра приїхала до Севастополя. Там вона мала допомогти батькам продати квартиру та виїхати до Туреччини, де останнім часом мешкала разом із чоловіком.

Однак жінку затримали російські силовики. Підставою, за інформацією колег, стало листування з волонтером, яке датувалося ще початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після затримання Казаровицьку помістили до одиночної камери, де вона провела три місяці в очікуванні суду.

«А потім "самогубство". Додому Саша вже не повернулася», — написали представники мовної школи.

Жінка залишила чоловіка та доньку.

Незалежного підтвердження обставин і причин її смерти немає. Журналісти та правозахисники припускають, що Казаровицька загинула в одному із двох слідчих ізоляторів Сімферополя.