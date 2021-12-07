также в разделеЭкономика
Экономический паспорт: у Зеленского объяснили, почему выплаты получат рожденные с 2019 года 6
1,4 млрд от приватизации «Большевика» поступили государству 14
Импортный газ в Украине за год подорожал в четыре раза 10
Эксперты пояснили снижение спроса на квартиры в Украине 96
АРМА вернула в бюджет на 100 миллионов меньше, чем потратила на свою деятельность 21
Банки могут полностью отказаться от кешбэк-программ 33
В Украине до конца года поднимут цены на транспортировку газа 52
Жить стало хуже: Нардепы жалуются, что им не хватает зарплаты 29
Степанюк: Без политической ясности внутри страны вялотекущий процесс вывода денег из Украины будет усиливаться 24
Нафтогаз установил стоимость газа для клиентов ПОН в размере 46,7 грн за кубометр 97
Кабмин продлил применение пошлин к товарам из РФ 11
Украина в этом году экспортирует яблоки в 65 стран 19
В Украине открыли месторождение с запасами газа до 5 млрд кубов 53
Нафтогаз получил миллионный штраф за недопуск проверки из НКРЭКУ 19
Укрзализныця ограничила транзитные перевозки по Украине 36
Кремль назвал условие переговоров с Украиной о транзите газа после 2024 года 75
Россия не ведет переговоры о продлении транзита газа после 2024 года 46
В Украине вступили в силу новые правила проверки денежных переводов граждан 971

Средний курс гривни к доллару в 2022 году ожидается на уровне 27,80 грн/долл. с последующим снижением до 28,10 грн/долл. на конец года.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики, передает УНИАН.

При этом средний курс текущего года установлен на уровне 27,40 грн/долл., а на конец периода - 27,50 грн/долл.

Минэкономики также спрогнозировало валютный курс на 2023-2024 годы. По данным ведомства, в 2023 году ожидается средний курс в 28,63 грн/долл., на конец периода этот показатель составит 28,40 грн/долл.

В 2024 году средний курс должен составить 28,20 грн/долл. с удешевлением гривни на конец периода до 29 грн/долл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги