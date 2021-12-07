Средний курс гривни к доллару в 2022 году ожидается на уровне 27,80 грн/долл. с последующим снижением до 28,10 грн/долл. на конец года.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Министерства экономики, передает УНИАН.
При этом средний курс текущего года установлен на уровне 27,40 грн/долл., а на конец периода - 27,50 грн/долл.
Минэкономики также спрогнозировало валютный курс на 2023-2024 годы. По данным ведомства, в 2023 году ожидается средний курс в 28,63 грн/долл., на конец периода этот показатель составит 28,40 грн/долл.
В 2024 году средний курс должен составить 28,20 грн/долл. с удешевлением гривни на конец периода до 29 грн/долл.
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