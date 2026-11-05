Україна закликала НАТО терміново надати військову допомогу перед зимовою кампанією РФ

Україна ініціювала позачергове засідання Ради Україна-НАТО на рівні постійних представників країн Альянсу. Зустріч відбулася під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Київ закликав партнерів прискорити надання військової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони та фінансування, необхідного для виконання раніше взятих зобов'язань.

Про це повідомила голова Постійного представництва України при НАТО Альона Гетьманчук.

За її словами, через інтенсивність російських повітряних атак Україна фактично вже зіткнулася із зимовою кампанією терору, хоча з похолоданням ситуація може ще більше ускладнитися.

Гетьманчук наголосила, що найближчі тижні стануть вирішальними для мобілізації міжнародної підтримки. Зокрема, партнерам необхідно прискорити ухвалення нових рішень і перетворити раніше оголошені обіцянки на конкретні поставки обладнання та виділення коштів.

Це питання планують обговорити під час останнього цього року засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке за кілька тижнів має відбутися у штаб-квартирі НАТО.

Позачергове засідання Ради Україна-НАТО стало частиною підготовки до цієї зустрічі. Українська сторона поінформувала союзників про масштаби й характер російських загроз, а також представила потреби України та пріоритетні очікування від партнерів на найближчий час і наступний рік.

Окрему увагу Гетьманчук приділила військовій допомозі. Вона нагадала про зобов'язання країн НАТО, взяте на саміті в Анкарі, надати Україні 70 млрд євро військової підтримки у 2026 році та щонайменше таку саму суму наступного року.

Оскільки до кінця року залишається небагато часу, Київ наполягає на прискоренні пошуку коштів, яких бракує для виконання цього зобов'язання.

Ще одним питанням стало забезпечення України ракетами-перехоплювачами для систем Patriot. Україна запропонувала партнерам обміняти наявні запаси таких ракет із їхніх складів на нові перехоплювачі, які Київ уже законтрактував і має отримати наступного року або пізніше.

За словами Гетьманчук, українська сторона пояснила союзникам механізм такого обміну та його переваги не лише для України, а й для самих країн НАТО.

Вона наголосила, що від того, наскільки швидко партнери відреагують на українські запити в найближчі тижні, залежатиме спроможність країни протистояти російським атакам узимку та зміцнити оборону наступного року.