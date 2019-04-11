Правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

«Продолжаем фиксировать раздачу денег, «сетки». Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там во второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным», – отметил он.

При этом он отказался уточнять, о ком именно из кандидатов говорится. «Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях», – подчеркнул министр.

По его словам, силы правоохранителей сосредоточены на том, чтобы обеспечить проведение второго тура президентских выборов в рамках закона.

«Есть организационные риски, связанные с переформированием заново комиссий. Надеюсь, что по этим организационным рискам ЦИК и мы отработаем», - отметил он.

Глава МВД уточнил, что спецгруппы Национальной полиции будут направлены на отдельные избирательные участки. «Там, где наблюдатели зафиксировали аномальную явку, аномальное голосования за одного из кандидатов, мы направляем спецгруппы Национальной полиции для того, чтобы эти участки были под большим контролем», - рассказал Аваков.

Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявил, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

В свою очередь представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.

Республиканский международный и Национальный демократический институты США считают, что первый тур выборов президента Украины был свободным, честным и демократическим.

Полиция открыла более 60 уголовных производств, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Второй тур президентских выборов Украины состоится 21 апреля.