Республиканский международный и Национальный демократический институты США считают, что первый тур выборов президента Украины был свободным, честным и демократическим, сообщает «Голос Америки».

«Международный республиканский институт США с удовлетворением отмечает хорошую организацию выборов. Замечаний мало. Члены избиркомов хорошо подготовлены. И нас особенно радует, что выборы прошли в такой мирной и спокойной обстановке. Это большой шаг вперед для Украины», – заявил директор Международного республиканского института США по вопросам Евразии Стивен Никс.

Наблюдательная миссия от Международного республиканского института на выборах Украины состоит из 25 наблюдателей. В ее состав вошли законодатели, бывшие конгрессмены США а также руководство Института. В частности к делегации присоединилась и вдова американского сенатора Джона Маккейна.

Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине, который находится в Украине в составе делегации международных наблюдателей от Национального демократического института США, отметил, что организация выборов в Украине все улучшается.

«Члены избиркомов так ловко работали, быстро посчитали голоса без споров. На участках присутствовали наблюдатели от разных кандидатов. И они были довольны процессом. Выборы в Украине каждый раз проходят лучше. И это главное - чтобы голос украинских избирателей был услышан», - говорит Тейлор.

«Это были честные и свободные выборы, результатам которых можно доверять. Несмотря на давление России, несмотря на оккупацию, несмотря на дезинформацию. Я считаю, это - победа демократии», – подтверждает президент Международного республиканского института США Дэниел Твайнинг.

Зарубежные наблюдатели зафиксировали на выборах незначительное количество нарушений. Но говорят, они не имели систематического характера и не повлияли на результат. Того же мнения и наблюдатели от диаспоры. ВКУ заявил - президентские выборы 2019 года соответствуют самым высоким международным стандартам.

Евгений Чолий, председатель миссии ВКУ утверждает: «Если закрыть глаза и не знать, в какой стране проходили эти выборы, то можно было бы сказать, что это происходит в какой-то из страны большой семерки. Мы довольны кампанией, которая проходила в прозрачно и демократично».

Международные миссии уже подготовили рекомендации для второго тура. В частности, отметили важность для финалистов провести теледебаты и то, чтобы облегчить доступ к участию в голосовании временно перемещенным лицам.

Как ранее сообщал ForUm, специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявил, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.

В свою очередь представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати заявил, что, несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись.