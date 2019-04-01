Несмотря на некоторые негативные факторы, в частности, влияние со стороны России и распространение фейков, выборы в Украине состоялись, заявил представитель наблюдателей от Европарламента в международной миссии наблюдателей за выборами в Украине Дариуш Росати, сообщает Крым.Реалии.

Он отметил, что наблюдатели видели настоящую конкуренцию между кандидатами на пост президента Украины.

Росати также обратил внимание на нарушения.

«Конечно, были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали СМИ, чтобы освещать свою кампанию», – отметил Росати.

Напомним, по данным обработки 90,08% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,99%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,35%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,53%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,00%.

Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.