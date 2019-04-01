Полиция открыла 61 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства.
Как сообщает пресс-служба МВД, по состоянию на 12:00 1 апреля в полицию поступило 2605 сообщений о правонарушениях.
Открыто 61 уголовное производство. Больше всего по статьям: «Фальсификация избирательных документов» - 31, «Нарушение тайны голосования» - 12, «Воспрепятствование осуществлению избирательного права» - 6, «Террористический акт» - 4, «Заведомо ложное сообщение о заминировании» - 4.
Напомним, по состоянию на 20:00 31 марта было открыто 31 уголовное производство и составлено 18 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.
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