Специальный координатор краткосрочных наблюдателей миссии ОБСЕ Илькка Канерва заявляет, что первый тур выборов в Украине был конкурентным, а процесс голосования избирателями оценен положительно в целом.



Об этом Канерва сказал на пресс-конференции в Киеве, представляя предварительную оценку относительно проведенных выборов президента в Украине, в соответствии с наблюдением Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) и Европейского Парламента (ЕП), сообщает УНИАН.

«Эти президентские выборы в Украине были конкурентными. Избиратели имели широкий выбор (среди кандидатов. – Ред.), и явка избирателей была высокой», - отметил Канерва.

«День голосования был оценен положительно в целом», - подчеркнул он и добавил, что ситуация свидетельствует о том, что будет проведен второй тур.

Напомним, ранее секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая заявила об отсутствии системных нарушенийво время голосования на выборах президента Украины.

По состоянию на 12:00 1 апреля полиция открыла 61 уголовное производство, связанное с нарушением избирательного законодательства.