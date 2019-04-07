Центральная избирательная комиссия завершила принятие уточненных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в субботу, 6 апреля.
Ожидается, что уже в воскресенье, 7 апреля, в 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором Комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины.
Ранее ЦИК подвела итоги голосования на выборах президента Украины в зарубежном избирательном округе и подписала соответствующий протокол.
Напомним, ЦИК 4 апреля обработала все 100% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.
Также, ЦИК призвала кандидатов не нарушать закон, превращая дебаты в агитацию.
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