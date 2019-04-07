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Центральная избирательная комиссия завершила принятие уточненных протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в субботу, 6 апреля.

«Комиссия завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 с пометкой «Уточненный», – указали в ЦИК.

Ожидается, что уже в воскресенье, 7 апреля, в 12:00 состоится заседание ЦИК, на котором Комиссия планирует установить официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

Ранее ЦИК подвела итоги голосования на выборах президента Украины в зарубежном избирательном округе и подписала соответствующий протокол.

Напомним, ЦИК 4 апреля обработала все 100% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

Также, ЦИК призвала кандидатов не нарушать закон, превращая дебаты в агитацию.
ForUm

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