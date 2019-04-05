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Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на выборах президента окружных избирательных комиссий всех 199 территориальных избирательных округов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что на свеем заседании Комиссия для рассмотрения и дальнейшей обработки приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 2 территориальных избирательных округов: № 127 (Николаевская область), № 186 (Херсонская область).

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой «Уточненный» окружным избирательным комиссиям ТИО № 75, 98, 128 до 6 апреля 2019 включительно.

Также Комиссия приняла протоколы с пометкой «Уточненный» окружных избирательных комиссий ТИО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.

Кроме того, в соответствии с Законом Украины «О выборах президента Украины» на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, в том числе с пометкой «Уточненный», и сообщений о содержании таких протоколов участковых избирательных комиссий, переданных с помощью технических средств связи, Комиссия составила и объявила протокол Центральной избирательной комиссии об итогах голосования в пределах зарубежного избирательного округа по выборам президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, выборы президента Украины состоялись 31 марта. Явка избирателей составила 62,8%. В голосовании приняли участие 18 893 879 граждан.

По данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,95% (3 014 523), за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,4% (2 532 230), за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,67% (2 205 974), за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 6,91% (1 306 411).

Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.
ForUm

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