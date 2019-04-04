Центральная избирательная комиссия призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ЦИК.

Комиссия обращает внимание, что Закон Украины «О выборах Президента Украины» предусматривает 3 вида дебатов.

Теледебаты проводятся между кандидатами, включенными в избирательный бюллетень по повторному голосованию в случае назначения ЦИК такого голосования, в соответствии с частями 1-5 статьи 62 Закона.

«По состоянию на 4 апреля Центральная избирательная комиссия не установила результаты голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 года», - подчеркивается в сообщении.

Закон четко устанавливает время, продолжительность и порядок проведения теледебатов. Так, теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19:00 и 22:00 в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Согласно постановлению ЦИК от 5 мая 2014 № 472 местом их проведения является местонахождение Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Теледебаты проводятся в студии, оформление которой не может содержать агитационных материалов в пользу любого из кандидатов. Не допускается участие в теледебатах доверенных лиц или других представителей кандидатов, а также трансляция предварительно подготовленного видеоматериала о кандидате, использование агитационных и других материалов о кандидате.

«Важность этих теледебатов является бесспорной как с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения общественного интереса. Вместе с тем, кандидаты на пост Президента Украины имеют право проведения предвыборной агитации в других ее формах», - заявили в ЦИК.

Прежде всего такое право предусмотрено пунктом 3 части первой и частью седьмой статьи 58 Закона.

Но такой вид агитации проводится исключительно за счет средств избирательного фонда кандидата.

Также части 6-12 статьи 62 Закона регламентирует право телеорганизациям организовывать теледебаты между кандидатами как цикл передач. Телерадиоорганизация может создать только один цикл таких передач во время избирательного процесса. Такой цикл передач может транслироваться исключительно в прямом эфире.

Указанные теледебаты могут проводиться за счет средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины в сроки, предусмотренные Законом для проведения предвыборной агитации, в промежутке между 19 и 22 часами.

При этом в ЦИК отметили, что средство массовой информации, которое предоставило эфирное время кандидату, не может отказать в предоставлении эфирного времени на тех же условиях другому кандидату.

ЦИК также обращает внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования, и заканчивается в 24:00 последней пятницы перед днем ​​повторного голосования.

«Поэтому до установления Центральной избирательной комиссией результатов голосования в день выборов Президента Украины 31 марта 2019 проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований Закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация», - резюмировали в Комиссии.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.