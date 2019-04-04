Кандидат в президенты Владимир Зеленский отказывается сдавать анализы в медпункте стадиона «Олимпийский», как предлагал действующий президент Петр Порошенко.

Об этом заявил журналистам представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает Украинская правда.

У Зеленского пригласили Порошенко вместе сдать анализы в лаборатории «Евролаб» в 8:00 5 апреля.

В штабе кандидата говорят, что сомневаются в незаангажированности лаборатории в «Олимпийском».

«При всем уважении к «Олимпийскому», есть независимые площадки», – сказал Разумков.

Команда Зеленского обещает допустить в лабораторию «Евролаб» журналистов, и считает, что анализы оттуда ни у кого не вызывать вопросов.

Напомним, ранее сегодня в штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков на НСК «Олимпийский».