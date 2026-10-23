17-річна дівчина допомогала ФСБ отруювати українських військових

Правоохоронці затримали 17-річну дівчину, яка допомагала ФСБ отруювати українських військових.

Дівчина за вказівками російського куратора фасувала наркотики та надсилала їх поштою, зазначаючи вигадані дані відправника. За це їй обіцяли щонайменше 5 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.

Самі ж організатори зв'язувалися з військовими через Telegram і пропонували безкоштовні наркотики. В капсулах містилася смертельна доза метадону.

Від отруєння загинули двоє військових на Житомирщині.

Розслідуючи ці вбивства, поліцейські встановили інших отримувачів посилок. Це дозволило запобігти ще чотирьом убивствам - у Кіровоградській, Запорізькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

Дівчині оголосили про підозру в пособництві в умисному вбивстві двох людей за попередньою змовою та в пересиланні наркотиків і психотропних речовин із метою збуту.

Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Перевіряється її причетність до інших злочинів.

Двоє загиблих самовільно залишили військові частини, а військові, яких вдалося врятувати, продовжували службу.

"Для ФСБ ця різниця не має значення. Людину обирають мішенню саме тому, що вона – український військовий", – зазначили в НПУ.

Поліція закликає військових та їхніх близьких бути обережними з новими знайомствами, не приймати ліки і не вживати інші препарати, їжу чи напої сумнівного походження від малознайомих людей.

"Якщо вас схиляють щось ужити, тиснуть або погрожують – збережіть листування та повідомте поліцію за номером 102. Звертайтеся і тоді, коли така ситуація стосується вашого побратима: ця інформація може допомогти вчасно запобігти вбивству", – підсумували в Нацполіції.

Фото: Нацполіція.