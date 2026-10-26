У Польщі вилучили понад 1,6 тонни синтетичних наркотиків

У Польщі співробітники Центрального бюро розслідувань (CBŚP) вилучили понад півтори тонни синтетичних наркотиків.

Правоохоронці затримали трьох чоловіків, і їм уже висунуто звинувачення, повідомляє RMF24.

Співробітники CBŚP виявили докази незаконної діяльності на фермі поблизу Нового Двора Мазовецького.

У господарських будівлях ферми правоохоронці виявили обладнану лабораторію, де могли виробляти клофедрон – синтетичний наркотик.

В одній з кімнат була повністю обладнана виробнича лінія, а в іншій – спеціальна сушильна камера, призначена для підготовки наркотиків до подальшого розповсюдження.

У господарських будівлях правоохоронці вилучили понад 1600 кілограмів готового клофедрону. Додаткові партії наркотиків також було виявлено в помешканнях підозрюваних.

Загальна вартість вилучених наркотиків оцінюється в понад 82 млн. злотих (близько $20,8 млн.).

Затриманим чоловікам уже висунуто звинувачення у Лодзькому відділенні Національної прокуратури. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Усіх помістили під варту до судового розгляду.

Фото: CBŚP.