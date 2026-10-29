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У Києві вилучили наркотиків на 10,5 мільйона

У Києві вилучили наркотиків на 10,5 мільйона

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва 39-річному чоловіку та 32-річній жінці повідомлено про підозри у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту.

Чоловік отримав у поштовому відділенні посилку, в якій знаходилися три пакети з канабісом вагою понад 1,2 кг. Затримали його одразу після отримання пакетів. Наступного дня понад 4,7 кг канабісу вилучили у його спільниці. Розфасовані наркотики покупцям вони відправляли у пакетах корму для тварин, повідомляє Київська міська прокуратура.

Надалі під час обшуків в орендованій квартирі, де вони фасували заборонені речовини, вилучили близько 15 кг канабісу, 505 г грибів, 520 г МДМА, 653 г кетаміну, 32 г ймовірно кокаїну, 285 г ймовірно амфетаміну, 105 г невстановленого порошку, та вироби з ТГК. Усі ці речовини скеровані на експертизу. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить 10,5 млн грн. 

Дії чоловіка кваліфіковано як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України), дії жінки – як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 307 КК України). 

Чоловік перебуває під вартою із правом внесення застави, жінка – без права на заставу.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київпрокуратуранаркотики
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