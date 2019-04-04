В штабе кандидата в президенты действующего главы государства Петра Порошенко заявили, что Порошенко будет ждать кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 5 апреля для сдачи анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков.

Об этом на брифинге 4 апреля сказал спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает Украинская правда.

«В рамках подготовки к дебатам Порошенко завтра в 9:00 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский» для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на употребление алкоголя и наркотиков», - сказал Медведев.

По его словам, «это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий».

«Результаты, которые дадут эти анализы, они, наверное, тоже важны для избирателей, избиратели должны знать это, то Владимир Александрович, Петр Алексеевич ждет Вас завтра», - заявил Медведев и добавил, что встреча должна состояться в 9 утра, потому что, как правило, анализы сдают утром.

По словам Медведева, если Зеленского не будет, то Порошенко сам сдаст анализы и поедет по делам.

В штабе кандидата также заявили, что в видео-ответе Порошенко «очень уважиельно» обращался к Зеленскому.