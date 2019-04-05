Заместитель гендиректора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что дата проведения дебатов 19 апреля еще не забронирована, но заявки на билеты на них получают уже даже от иностранцев, сообщает «Страна.ua».

«Очень много обращений приходят на официальные электронные ящики НСК «Олимпийский», сотрудникам и в социальных сетях. Все хотят попасть, все просят забронировать - обычные граждане Украины, публичные люди. В том числе приходят запросы из-за границы, которые готовы купить билеты, приехать из-за границы для того, чтобы посетить дебаты», - заявил он.

По его словам, среди желающих приобрести билеты были жители Германии и Англии.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре.