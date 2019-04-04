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ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начинает переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

«Может ли Общественное провести дебаты? Даже вопроса такого не стоит: конечно, может», – написал он.

По словам Аласании, уже есть согласие обоих кандидатов, «теперь остается ЦИК, которая все это должна согласовать по закону - оплатить из государственного бюджета».

«Также начинаем переговоры со всеми сторонами», – подчеркнул он.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.
ForUm

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