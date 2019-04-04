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Действующий Президент Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийский». Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Такие уже устоявшиеся правила. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович», - отметил Порошенко.

Напомним, 3 апреля Зеленский призвал Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский».

По данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей (5 713 825 человек), за Порошенко – 15,95% (3 014 523).
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