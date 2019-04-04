Выдвижение избирательным штабом Владимира Зеленского политических условий для проведения дебатов с кандидатом в президенты Петром Порошенко является признаком страха и попыткой ухода от содержательной дискуссии.

Об этом заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге в четверг, 4 апреля, сообщает Укринформ.

«Принципиальная позиция нашего штаба заключается в том, что не может быть никаких политических предпосылок для дебатов. Дебаты должны быть по закону, и дебатов хочет общество. Если бы мы не хотели дебатов, мы бы тоже могли составить довольно большой список, за что должен извиниться Зеленский», - сказал Медведев.

В этом контексте он отметил, что в штабе Порошенко могли бы требовать от Зеленского извинений за то, что он назвал Украину «порноактрисой из немецких кинофильмов», за то, что назвал Томос термосом.

«Он же за оскорбление религиозных чувств мусульман извинился перед Кадыровым, почему он не должен тогда извиниться перед православными украинцами, несмехаясь над таким важным достижением, которое получила Украина - независимую автокефальную Поместную православную церковь?» - подчеркнул спикер избирательного штаба Порошенко.

Кроме того, отметил он, у Зеленского можно было бы требовать извинений за его унизительные шутки о «хохлах» еще тогда, когда он гастролировал в Москве, и за шутки участников «95 квартала» во время Майдана.

«Мы много еще могли бы поставить условий, за что должен извиниться Зеленский. Но есть одна вещь: есть избиратели Зеленского, они вывели его во второй тур, есть избиратели Порошенко, они вывели его во второй тур. И здесь речь идет не о том, как мы должны удовлетворить друг друга, извиниться самим, простить кого-то. Речь идет о том, что общество хочет дебатов, и независимо от капризов кандидатов они должны состояться», - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что во всем мире во время избирательной кампании и команды кандидатов, и кандидаты, и избиратели очень часто обижают друг друга, но после выборов такая эмоция, безусловно, должна пройти.

«Но мы считаем, что никаких условий не может быть для проведения дебатов... Мы должны обсудить, как организовать дебаты, чтобы обсудить важные темы, чтобы ведущие были непредвзятыми, чтобы кандидаты имели равные возможности, а дебаты не были игрой в пользу одного из кандидатов. А ставить какие-то условия - извиниться за то или за другое, - я считаю, что это несерьезно, это только один из способов для того, чтобы избежать дебатов. Это признак страха перед ними», - считает спикер избирательного штаба.

Напомним, 3 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский призвал Петра Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на НСК «Олимпийский». Действующий Президент согласился на это предложение.

ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» начала переговоры с кандидатами в президенты относительно организации их дебатов.

Центральная избирательная комиссия напомнила, что любая агитация, в том числе дебаты за счет избирательных фондов, запрещена до установления результатов выборов в 1-м туре.