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Авиакатастрофа самолета Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines могла быть вызвана столкновением с птицей или другим посторонним предметом. Об это сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с расследованием авиакатастрофы, передает «Новое Время».

По данным собеседников телеканала, столкновение с неизвестным предметом привело к повреждению «угла атаки» и вызвало активацию системы коррекции маневрирования (MCAS), которая автоматически направила нос самолета вниз.

В результате пилоты не смогли восстановить контроль над самолетом, и он разбился.

Как сообщал ForUm, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. 

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

В связи с катастрофой самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии Украина 13 марта объявила, что прекращает летную эксплуатацию этих самолетов.

Ряд стран и авиакомпаний по всему миру запретила полеты авиалайнера Boeing 737 MAX 8 через после авиакатастрофы в Эфиопии. Европейский союз, Великобритания, Норвегия, Австралия, Китай, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Бразилия, Мексика, Индия и другие страны заявили 12 марта, что запрещают полеты самолета этой модели или закрывают свое воздушное пространство для самолетов из других стран в качестве меры пресечения.
ForUm

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