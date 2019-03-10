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В результате крушения в Эфиопии лайнера Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам источника агентства, «никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран».

Отметим, что телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии также сообщил, что на борту разбившегося самолета были граждане 33 государств.

Напомним, сегодня стало известно, что в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению. Авария самолета, который следовал по маршруту Аддис-Абеба - Найроби, произошла 10 марта в 08:44 по местному времени.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Причину падения самолета и информацию о лицах, которые могли выжить, представитель не сообщил. Авария произошла незадолго после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы.
ForUm

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