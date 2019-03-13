Госавиаслужба выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с катастрофой самолета Boeing 737-8 «MAX», точные причины которой еще расследуются, авиационная администрация страны-разработчика самолета (FAA) выпустила аварийную директиву летной годности AD 2018-23-51 (позднее была заменена окончательной Директивой летной годности), которая требовала определенных изменений в Летное руководство самолета (AFM) по процедурам и ограничений диапазона перекладывание горизонтального стабилизатора», - говорится в сообщении.

После этих действий произошла другая катастрофа. На начальной стадии соответствующего расследования второй катастрофы нельзя исключить, что одинаковые причины могли привести к обоим событиям. Сразу после второго события FAA выдала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в котором изложена информация о дальнейшей разработке по корректирующим мероприятиям.

Исходя из всей имеющейся информации, Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) приняло решение, что для обеспечения поддержания летной годности самолетов моделей Boeing 737-8 «MAX» и Boeing 737-9 «MAX» могут быть необходимы дальнейшие действия.

«По причинам, описанным выше, в ожидании дополнительной информации, Европейское Агентство по безопасности полетов (EASA) решило выдать Аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух моделей самолета указанных выше к, в пределах или с территории указанной в положениях Соглашения о ЕС», - отметили в ведомстве.

Решение по безопасности полетов № 2019-01 Госавиаслужбы полностью совпадает с мероприятиями EASA и других стран и считается временным.

Напомним, 10 марта в Эфиопии незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба произошла авария пассажирского самолета Boeing 737 компании Ethiopian Airlines, который следовал в Кению.

На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В результате крушения лайнера никто не выжил. На борту лайнера находились пассажиры из 33 стран.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия, Индонезия, ЕС.