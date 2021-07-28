В Эфиопии, в регионе Сомали, в ходе нападения боевиков погибли сотни мирных жителей, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
Правительство региона Сомали в Эфиопии обвинило боевиков из соседнего региона Афар в убийстве сотен мирных жителей в ходе нападения.
По словам представителя регионального правительства Сомали Али Бедель, боевики устроили резню в районе Гадамайту, также известном как Габраис.
По словам эфиопского чиновника, в результате нападения боевиков погибли несколько сотен гражданских лиц.
Факт нападения на мирных жителей Reuters подтвердили два высокопоставленных чиновника из правительства региона Сомали. Однако они не сообщили точное число погибших в результате нападения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время